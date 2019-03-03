|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео

5.2тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму устроили выставку военной техники и оружия из Сирии.

Как передает "Крым.Реалии", на железнодорожный вокзал Севастополя 3 марта прибыл эшелон с "трофейным оружием" из Сирии.

На выставке было представлено более 500 образцов вооружения и военной техники, "захваченной у террористов в Сирии". Экскурсии проводят российский военнослужащие, которые имели боевой опыт в Сирии.

Новости
"Как мы можем?" Генерал США раскритиковал НАТО из-за действий по Крыму

Также на площади пред вокзалом выставили российскую военную технику и вооружение, развернули сцену и работают полевые кухни. Выставку "трофейного оружия" во время передвижения по Крыму сопровождали ударные вертолеты Ка-52.

Накануне выставка "трофейного оружия и техники" прибыла в Керчь, но "мероприятие" перед этим переносилось из-за шторма. На выставку, как пишут в сети, "сорвали людей со службы и производства, школьников с уроков".

Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин проводит в аннексированном Крыму политику выдавливания местного населения, заменяя их приезжими с материковой части РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
11
Смешно
0
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
На фотках все чисто, камней с неба не видать, лица людей счастливые, это же какая-то кремлевская пропаганда!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
zhukov vanya
zhukov vanya
Plotnikov Alex, И где то счастье на лицах?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги