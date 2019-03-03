Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео

В оккупированном Россией Крыму устроили выставку военной техники и оружия из Сирии.
Как передает "Крым.Реалии", на железнодорожный вокзал Севастополя 3 марта прибыл эшелон с "трофейным оружием" из Сирии.
На выставке было представлено более 500 образцов вооружения и военной техники, "захваченной у террористов в Сирии". Экскурсии проводят российский военнослужащие, которые имели боевой опыт в Сирии.
Также на площади пред вокзалом выставили российскую военную технику и вооружение, развернули сцену и работают полевые кухни. Выставку "трофейного оружия" во время передвижения по Крыму сопровождали ударные вертолеты Ка-52.
Накануне выставка "трофейного оружия и техники" прибыла в Керчь, но "мероприятие" перед этим переносилось из-за шторма. На выставку, как пишут в сети, "сорвали людей со службы и производства, школьников с уроков".
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин проводит в аннексированном Крыму политику выдавливания местного населения, заменяя их приезжими с материковой части РФ.
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