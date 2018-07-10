Оккупанты Крыма решили сбить денег с Киева за "украинскую аннексию"

Оккупанты Крыма озвучили наглый план, согласно которому они намерены добиваться выплаты Украиной денежной компенсации за "незаконную аннексию" полуострова после распада СССР.

Соответствующая инициатива была выдвинута на одном из круглых столов "законодательного собрания" Севастополя, пишет российский пропагандистский ресурс "Политнавигатор".

Захватчики убеждены, что для реализации их циничной цели Москве необходимо перейти от оправдательной к наступательной политике в дискуссии о ее вторжении в украинскую автономию.

"Россия подтвердила свой суверенитет над Крымом и Севастополем постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года "О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году" и от 9 июля 1993 года "О статусе города Севастополя". Эти акты в последующем не отменялись, и соответственно не было никаких правовых оснований нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Юрисдикция, которую осуществляла Украина над Крымом, носила временный характер. Юридически значимых документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории Украины, не существует. Российский суверенитет над полуостровом никому не передавался", — попытались аргументировать свою позицию представители оккупантов.

В этой связи они настаивают на принятии специального законопроекта, который должен будет признать недействительным нахождение Крыма в составе Украины до его временной аннексии Россией, а также "Декларации об украинской оккупации города с требованием к Украине возмещения ущерба в виде репараций и реституций".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в аннексированном Крыму существует опасность дестабилизации ситуации из-за увеличения агрессивных действий со стороны Украины.