Главная Новости
29 марта • обновлено в 02:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

584
Читать материал на украинском

В оккупированном РФ Крыму проигнорировали карантин и поставили под угрозу коронавируса школьников.

Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, дети из "Артека" изучают биологию на открытом воздухе, пренебрегая превентивными мерами.

"Вот прямо сейчас, когда во всех школах мира карантин. Умненькие, наверное, будут", – иронизирует она. Как видно на фото, дети занимаются большими группами, не имея при себе даже масок.

Отметим, ранее в Крыму также подтвердили случаи заболевания COVID-19.

Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтвердили 356 случаев заражения COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги