Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

В оккупированном РФ Крыму проигнорировали карантин и поставили под угрозу коронавируса школьников.

Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, дети из "Артека" изучают биологию на открытом воздухе, пренебрегая превентивными мерами.

"Вот прямо сейчас, когда во всех школах мира карантин. Умненькие, наверное, будут", – иронизирует она. Как видно на фото, дети занимаются большими группами, не имея при себе даже масок.

Отметим, ранее в Крыму также подтвердили случаи заболевания COVID-19.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

АРТЕКОВЦЫ ИЗУЧАЮТ БИОЛОГИЮ

Вот прям сейчас-когда во всех школах мира карантин 2-3 недели

умненькие наверное будут pic.twitter.com/7jlRQYRNMP — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтвердили 356 случаев заражения COVID-19.

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