Оккупанты Крыма поставили детей под удар коронавируса. Фотофакт

В оккупированном РФ Крыму проигнорировали карантин и поставили под угрозу коронавируса школьников.
Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, дети из "Артека" изучают биологию на открытом воздухе, пренебрегая превентивными мерами.
"Вот прямо сейчас, когда во всех школах мира карантин. Умненькие, наверное, будут", – иронизирует она. Как видно на фото, дети занимаются большими группами, не имея при себе даже масок.
Отметим, ранее в Крыму также подтвердили случаи заболевания COVID-19.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
АРТЕКОВЦЫ ИЗУЧАЮТ БИОЛОГИЮ— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020
Вот прям сейчас-когда во всех школах мира карантин 2-3 недели
умненькие наверное будут pic.twitter.com/7jlRQYRNMP
Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтвердили 356 случаев заражения COVID-19.
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