Оккупанты используют перемирие на Донбассе для усиления позиций, – бойцы ООС

С начала режима тишины на Донбассе террористы "Л/ДНР" усиливаются и обустраивают свои позиции.

Как рассказали 5 каналу украинские бойцы с передовой на Попаснянском направлении в Луганской области, строительные материалы и боеприпасы теперь возят, не скрываясь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они даже не ночью уже передвигаются, а днем. Особенно видно, что грузовой автотранспорт, подвоз леса, камни. Они роются вперед, а не назад, и плюс укрепление делают. За это время они укрепятся и закопаются, что их не достанем потом нормально", – отметил военнослужащий ВСУ Виталий.

По словам другого военного Владислава, было спокойнее, когда оккупанты стреляли, чем когда они молчат.

"Когда молчат, то не знаешь, чего от них ожидать. Когда они стреляют, то по звуку определяешь, где они находятся", – подчеркнул он.

Старший наблюдательной группы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Роман не верит, что перемирие продлится долго.

"Это же враг! С ним невозможно договориться! Никто не знает, какие у них планы", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL: