Оккупанты бросили за решетку ''вице-премьера'' Крыма

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца так называемого вице-премьера аннексированного Россией Крыма Виталия Нахлупина, которого обвиняют в коррупции.

На такой же срок были арестованы бывший и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка, передает "Интерфакс".

Незадолго до заседания суда Нахлупину были предъявлены официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

При этом следствие не уточнило, от кого Нахлупин мог брать взятки и в каком размере. На суде адвокат просил отпустить чиновника под залог в 5 миллионов рублей (около 1,8 млн грн), называя это "той суммой, в получении которой он обвиняется".

Виталий Нахлупин

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-председателя "комитета" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Вскоре в сети появилась информация об обысках в "Комитете конкурентной политики" и в "Службе автодорог" Крыма.