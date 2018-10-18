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Оккупанты бросили за решетку ''вице-премьера'' Крыма

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца так называемого вице-премьера аннексированного Россией Крыма Виталия Нахлупина, которого обвиняют в коррупции.

На такой же срок были арестованы бывший и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка, передает "Интерфакс".

Незадолго до заседания суда Нахлупину были предъявлены официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

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При этом следствие не уточнило, от кого Нахлупин мог брать взятки и в каком размере. На суде адвокат просил отпустить чиновника под залог в 5 миллионов рублей (около 1,8 млн грн), называя это "той суммой, в получении которой он обвиняется".

Виталий Нахлупин

Виталий Нахлупин

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-председателя "комитета" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Вскоре в сети появилась информация об обысках в "Комитете конкурентной политики" и в "Службе автодорог" Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
РоссияМосква
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Бросили за решетку"...Это узник Кремля, украм его надо отдать.))
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ч.6 ст.290 УК РФ - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. От 8 будут считать
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