Оккупанты атаковали бойцов ВСУ на Донбассе: в Украины потеря

Российско-оккупационные войска на Донбассе 26 декабря значительно увеличили количество атак. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе Антикор

Так, 9 обстрелов позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с Невельским – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Красногоровки – со станковой противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное – со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Лебединского – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, 8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Южным – с ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское – со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Старого Айдара – из стрелкового оружия;

рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

При этом с начала этих суток, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. К счастью, потерь с нашей стороны нет.

Отметим, что за минувшие сутки оккупанты потерпели поражение в результате боевых действий на Донбассе. Как сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), потери русско-оккупационных войск составляли: санитарные (300) – 4 (2-3 ОМСБр, 2-4 ОМСБр).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на Донбассе убили украинского военного Сергея Филина из Белой Церкви. Еще один ветеран войны за независимость, Виталий Швец, погиб в ДТП.

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