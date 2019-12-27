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27 декабря • обновлено в 09:46
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Оккупанты атаковали бойцов ВСУ на Донбассе: в Украины потеря

1.7т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе 26 декабря значительно увеличили количество атак. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Так, 9 обстрелов позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с Невельским – из стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку от Красногоровки – со станковой противотанкового гранатомета;

  • у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;

  • рядом с Авдеевкой – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Водяное – со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • неподалеку от Лебединского – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, 8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • рядом с Южным – с ручного противотанкового гранатомета;

  • в районе населенного пункта Новгородское – со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Троицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • у Старого Айдара – из стрелкового оружия;

  • рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Шумы – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Орехово – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

При этом с начала этих суток, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. К счастью, потерь с нашей стороны нет.

Отметим, что за минувшие сутки оккупанты потерпели поражение в результате боевых действий на Донбассе. Как сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), потери русско-оккупационных войск составляли: санитарные (300) – 4 (2-3 ОМСБр, 2-4 ОМСБр).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на Донбассе убили украинского военного Сергея Филина из Белой Церкви. Еще один ветеран войны за независимость, Виталий Швец, погиб в ДТП.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Комментарии
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"При этом с начала этих суток, 28 декабря..." ... вы рано бухать начали, кoзлы xoxлoжoпыe....
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1
0
фил филька
фил филька
из приготовленных в украине людей на обмен озвучили имена 8 человек. все граждане украины. делаем ставки господа: из 53 чел будут россияне и сколько?)
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2
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фил филька
фил филька
"в Украины потеря " обосовские редакторы с утра уже в хлам. или еще в хлам)))
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