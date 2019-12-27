Оккупанты атаковали бойцов ВСУ на Донбассе: в Украины потеря

Российско-оккупационные войска на Донбассе 26 декабря значительно увеличили количество атак. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Война на Донбассе
Антикор
Так, 9 обстрелов позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
рядом с Невельским – из стрелкового оружия;
дважды неподалеку от Красногоровки – со станковой противотанкового гранатомета;
у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;
рядом с Авдеевкой – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное – со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку от Лебединского – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, 8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
рядом с Южным – с ручного противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Новгородское – со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Троицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
у Старого Айдара – из стрелкового оружия;
рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Шумы – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Орехово – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
При этом с начала этих суток, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. К счастью, потерь с нашей стороны нет.
Отметим, что за минувшие сутки оккупанты потерпели поражение в результате боевых действий на Донбассе. Как сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), потери русско-оккупационных войск составляли: санитарные (300) – 4 (2-3 ОМСБр, 2-4 ОМСБр).
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на Донбассе убили украинского военного Сергея Филина из Белой Церкви. Еще один ветеран войны за независимость, Виталий Швец, погиб в ДТП.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.