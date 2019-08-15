Оккупантов спас "аборт": в сеть попало видео мощного удара ВСУ

В зоне ООС на Донбассе бойцы ВСУ едва не ликвидировали шестерых оккупантов.
Об этом сообщается на странице "Повернись живим" в Facebook. Террористы остались в живых лишь из-за "аборта" - в военном сленге употребляется в ситуациях, когда происходит извлечение из ствола миномета мины, которая дала осечку.
"Именно такой случай спас шестерых боевиков от ликвидации. В тот вечер они, как всегда, обстреливали наши позиции. Уверенные в себе российско-террористические бандформирования даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит коптер, и минометный взвод готов давать ответ. Несколько мин на пристрелку, затем попадаем прямо во вход, и наконец прямое попадание в укрепление. Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, - и "аборт"... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-я ОМБр Холодный Яр принимали "роды", контуженные и испуганные террористы бежали окопом", - сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть выложили видео еще одного мощного огневого удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.
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