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Оккупантов спас "аборт": в сеть попало видео мощного удара ВСУ

1.4т Читать материал на украинском

В зоне ООС на Донбассе бойцы ВСУ едва не ликвидировали шестерых оккупантов.

Об этом сообщается на странице "Повернись живим" в Facebook. Террористы остались в живых лишь из-за "аборта" - в военном сленге употребляется в ситуациях, когда происходит извлечение из ствола миномета мины, которая дала осечку.

"Именно такой случай спас шестерых боевиков от ликвидации. В тот вечер они, как всегда, обстреливали наши позиции. Уверенные в себе российско-террористические бандформирования даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит коптер, и минометный взвод готов давать ответ. Несколько мин на пристрелку, затем попадаем прямо во вход, и наконец прямое попадание в укрепление. Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, - и "аборт"... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-я ОМБр Холодный Яр принимали "роды", контуженные и испуганные террористы бежали окопом", - сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть выложили видео еще одного мощного огневого удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Зато есть хорошая новость сегодня обиженный херой ВСУ подорвал гранатой своих обидчиков,два Хероя подохло третий будет калекой.в итоге с начала месяца на навоз пошло ВСУшных алкашей 13-200 17-300,цудовна.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Свиньи как вы это узнали спас или не спас ,у вас нет перемога надо сказки писать.
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