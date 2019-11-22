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22 ноября • обновлено в 15:27
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Стягивают тяжелое оружие: оккупантов поймали на подлости в зоне отвода войск на Донбассе

1.9т
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Российские оккупанты на Донбассе устроили подлую провокацию в зоне разведения войск. Так, в темное время суток они скрыто перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Кроме того, в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу.

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"Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • незаконные вооруженные формирования России имитируют обстрелы на участках разведения войск на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил.

  • 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава оккупационных группировок.

  • Также в сети опубликовали видео, на котором показан обстрел террористами села Золотое, уже после разведения войск.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное чтоб хзрои ВСУ бежали неоглядываясь, ато потом ноги к жо-пам уже не пришьют.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Значит опять налупят ВСУшных тушек, не истерить каклоеды.
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Мир Миру
Мир Миру
Дійсно, кому те розведення з відведенням потрібне, крім Зеленського.
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