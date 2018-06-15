"Окажешься на дне реки": скандальная судья раскрыла правду о взятках и угрозах

Скандальная судья Шевченковского райсуда Киева Виктория Светлицкая призналась, что принимала судебные решения по делу об аресте имущества компаний нардепа Дмитрия Святаша за взятки и под угрозами.

Как написала она на Facebook, около месяца назад к ней пришли люди, которые тут же начали ей угрожать.

"Сказали, что-либо я буду послушной девочкой, и отменяю арест в рамках этого дела, получая за это хорошую сумму, либо могу попрощаться с должностью судьи, и с спокойной, здоровой жизнью своей семьи (намекнув, что знают мой адрес, и спросив, как дела у моей дочери)", - написала она.

По словам судьи, она отказалась.

"После моего отказа, угрозы стали более прямолинейными... мне попросту сказали, что такие как я – не желающие помогать хорошим людям, в скором времени оказываются на дне реки, и прямое тому доказательство – два покойника и человек в реанимации, который тоже ненадолго там задержится. Тут я испугалась не на шутку, времени что-то решать у меня не было, и я была вынуждена отменить арест в рамках этого производства, не дожидаясь ни представителей обвинения, ни пострадавших, т.к. делала это практически "под дулом пистолета", - утверждает Светлицкая.

Она добавила, что через некоторое время ей позвонил уже сам нардеп и они договорились о личной встрече.

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"На этой неделе мне снова поступил звонок – на этот раз, звонил уже лично человек, в чьих интересах действовали эти бандиты и предложил личную встречу. У меня не оставалось ничего другого, кроме как согласится, т.к. я дорожу своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Именно эта запись и попала в интернет, став предметом внимания журналистов и активистов", - отметила судья.

Речь идет о записи, которая 13 июня была обнародована в Facebook.

"Сейчас я хочу обратиться к той самой широкой общественности и СМИ, и сообщить, что, как бы страшно мне не было, особенно, когда я узнала, что за всем этим стоит народный депутат Дмитрий Святаш, я отказала этим бандитам в сотрудничестве и на данный момент готовлю заявление в Высший совет правосудия по фактам давления на суд, и, соответственно, в Национальную полицию по факту угроз жизни судьи", - добавила Светлицкая.

В то же время на странице Шевченковского райсуда Киева указано, что опубликованная Светлицкой информация на самом деле является фейком. По их данным, страницу судьи взломали хакеры.

"Факт взлома страницы было обнаружено судьей непосредственно после размещения указанной информации. Сейчас правоохранительными органами зарегистрировано заявление по вышеизложенным фактом", - сказано в сообщении.

Позже судья на своей странице опровергла факт взлома.

Она считает, что на ее ситуацию не обращают внимания и не собираются проводить расследование.

"Проще сказать, что ничего не было и продолжить прятаться, как мышь под веником. Это бесчеловечно. Это низко. Это так в духе Шевченковского районного суда Києва. P.S. Наверное лучше я отзову свое заявление из ВККС и вернусь в свой любимый Жовтневый районный суд Запорожья", - сказано в сообщении.

Светлицкая также предоставила копию своего заявления.

facebook.com/victoriya.belaya

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлицкая уже фигурировала в судебных скандалах.

Напомним, в ходе рассмотрения в Соломенском суде столицы 15 февраля дела одесского мэра Геннадия Труханова произошел конфликт между представителями радикалов из С14 и "титушками", в результате чего был ранен сотрудник Национальной полиции.

Именно Светлицкая приняла решение о том, чтобы отпустить подозреваемого бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко из-под ареста.