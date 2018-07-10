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Охватила огромную площадь: оккупанты признали катастрофу в Крыму

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В Джанкойском и Ленинском районах аннексированного Россией Крыма выявлена гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи.

Как передает "Крым.Реалии", об этом стало известно в ходе заседания "Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма".

"Общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га. В связи с этим, для компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителям, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о расширении границ зон чрезвычайной ситуации и включение в них Джанкойского и Ленинского района", – сообщили оккупанты.

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Отмечается, что "по итогам совещания были приняты соответствующие решения и определены основные направления работы последующих заседаний".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине рассказали о неизбежной катастрофе в Крыму.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Крим наш,нам криш!Саботажники!Кричали що хочуть померти в расєї,в рідній говені,а тепер саботують свої обіцянки!Мабуть хочуть кинуть скрєпи!
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Огромная площадь это квадрат 15*15 км, из 27 тыщ кв км ахахаха
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Это случайно не хохлы перекрыли воду для всего Крыма и крымских татар в частности?
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2 из 3 ответов | показать все
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Васильев Александр, приезжай, дурачок, будешь обесточивать лично, сядешь рядом с сенцовым
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Рябинин Владимир, все верно, это крымские хохлы (не путать с украинцами)
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