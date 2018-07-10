Охватила огромную площадь: оккупанты признали катастрофу в Крыму

В Джанкойском и Ленинском районах аннексированного Россией Крыма выявлена гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи.

Как передает "Крым.Реалии", об этом стало известно в ходе заседания "Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма".

"Общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га. В связи с этим, для компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителям, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о расширении границ зон чрезвычайной ситуации и включение в них Джанкойского и Ленинского района", – сообщили оккупанты.

Отмечается, что "по итогам совещания были приняты соответствующие решения и определены основные направления работы последующих заседаний".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине рассказали о неизбежной катастрофе в Крыму.