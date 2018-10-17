Охраняла ''бабулька'': всплыли новые данные о взрыве в Керчи

В политехническом колледже оккупированной Керчи, где днем 17 октября произошел взрыв, не было охраны.
Как сообщает телеграмм-канал DAILY STORM, за безопасность отвечала только пожилая женщина-вахтер - "бабулька лет 60-65".
По информации СМИ, Наталья Паникоровская пыталась спасти детей и стала одной из первых раненых. Женщина попала в больницу с огнестрельным ранением.
В свою очередь RT цитирует рассказ вахтерши о произошедшем:
"Я не знаю, каким образом они (злоумышленники. – Ред.) проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что слышали, как по второму этажу стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть".
По словам женщины, она слышала "не одиночные" выстрелы, а "автоматные очереди".
Как сообщал OBOZREVATEL, в результате трагедии в техникуме погибло 18 человек. Еще сообщается по меньшей мере о 50 пострадавших. Также уже появилось первое видео с места ЧП.
Под завалами здания все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.
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