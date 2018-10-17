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Охраняла ''бабулька'': всплыли новые данные о взрыве в Керчи

12.3тЧитать материал на украинском

В политехническом колледже оккупированной Керчи, где днем 17 октября произошел взрыв, не было охраны.

Как сообщает телеграмм-канал DAILY STORM, за безопасность отвечала только пожилая женщина-вахтер - "бабулька лет 60-65".

По информации СМИ, Наталья Паникоровская пыталась спасти детей и стала одной из первых раненых. Женщина попала в больницу с огнестрельным ранением.

В свою очередь RT цитирует рассказ вахтерши о произошедшем:

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"Я не знаю, каким образом они (злоумышленники. – Ред.) проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что слышали, как по второму этажу стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть".

По словам женщины, она слышала "не одиночные" выстрелы, а "автоматные очереди".

Охраняла ''бабулька'': всплыли новые данные о взрыве в Керчи
Охраняла ''бабулька'': всплыли новые данные о взрыве в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате трагедии в техникуме погибло 18 человек. Еще сообщается по меньшей мере о 50 пострадавших. Также уже появилось первое видео с места ЧП.

Под завалами здания все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Походу это студент этого политеха. Типичный расстрел невинных из-за предвзятого отношения со сторон преподавателей или сокурсников
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