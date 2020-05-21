Охранник Ельцина рассказал, кто привел к нему Путина

Зять второго президента России Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, свел его с нынешним лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков. Он назвал Юмашева, который успел побывать главой Администрации президента РФ и его советником в 90-х годах, "тройным агентом". Более того, Путин, по его словам, сумел добиться статуса приближенного и к нынешнему главе страны-агрессора.

"20 лет с лишним Путин у власти, и 20 лет Юмашев является у него помощником. Недавно только это открылось. А это очень влиятельно. Мало того, что у тебя кабинет, машина с мигалкой, телефоны, зарплата не ниже, чем у депутата, а повыше даже, может быть, с премиями разными… Он просто сам по себе жадный", – рассказывает Коржаков.

"Мало того, что они семейным подрядом (он почти три года сидел со своей женой)… Все финансовые документы Ельцин подписывал, только когда нес глава администрации и советница. А с чего, ты думаешь, половина "Москвы-Сити" (принадлежит. – Ред.) Юмашеву? Но ему все равно мало. Он 20 лет получает зарплату помощника президента. Но Путину не жалко. Он свою команду не бросает. Всех, кого он убирает, он делает помощниками", – добавил он.

Ельцин и Путин kremlin.ru

По словам Коржакова, версия о том, что Путина привел к власти олигарх Борис Березовский, не соответствует действительности. Ведь на самом деле за этим стоит именно Юмашев.

"Юмашев, конечно. Березовский с Ельциным встречался только один раз. А остальное все – сказки… Он рассказывал, что Ельцин с ним советуется, он постоянно с ним встречается... Он советовал Ельцину постоянно, но только через Таню (дочь Ельцина. – Ред.). Таню он окучил по полной", – вспоминает Коржаков.

По его словам, влиять на супругу Юмашеву удавалось довольно легко: достаточно было дарить ей подарки и заговаривать.

"Потому что она сама-то немножко недалекая, я бы сказал, в политике, и легко попадала на все его удочки. Я еще раз говорю: то, что он тройной агент, – это мало. Может, еще и больше", – поделился своими впечатлениями о Юмашеве экс-охранник Ельцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Путина и экономист Андрей Илларионов также заявил, что Путина к власти привел не президент Борис Ельцин и даже не представители КГБ, ГРУ или других спецслужб. По его словам, ключевую роль в преемническом процессе 1998-1999 годов в Кремле сыграли два человека – дочь Ельцина Татьяна Юмашева с мужем Валентином.

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