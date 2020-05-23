Охотника, убившего на Житомирщине семь человек, привезли на суд в бронежилете: все детали
В субботу, 23 мая, в Житомире начался суд по избранию меры пресечения Анатолию Захаренко. Накануне 58-летний мужчина застрелил семь человек, с которыми отдыхал на природе.
Около 13:30 подозреваемого доставили в зал Королевского районного суда в бронежилете и шлеме. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Прокуроры будут требовать ареста Захаренко на два месяца без права внесения залога.
Адвокат Захарченко заявил вначале, что убитые проходят по другим уголовным делам, поэтому это судебное слушание должно быть закрытым, поскольку будет разглашаться тайна следствия по другим делам.
Около 14:00 судья попросил прессу выйти на время дачи показаний подозреваемым.
Кроме того, защитник охотника настаивал на том, что он якобы сам вызвал полицию и не скрывал следов убийства.
Напомним, что компания киевлян в ночь на 22 мая отдыхала на берегу пруда. Шестеро легли спать в сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором водоема. Около 1:00 часа ночи арендатор пруда начал расстреливать гостей из охотничьего ружья. Он убил семерых человек, один сумел убежать и вызвать полицию.
Среди погибших есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер. Стрелком оказался 58-летний Анатолий Захаренко. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Видео из зала суда:
Как сообщал OBOZREVATEL, на месте преступления правоохранители обнаружили пять единиц зарегистрированного оружия, которое принадлежит участникам событий. Среди него охотничье ружье, из которого стрелял арендатор ставка.
Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться. Национальная полиция сообщила о подозрении задержанному вечером 22 мая.