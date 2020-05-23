Охотника, убившего на Житомирщине семь человек, привезли на суд в бронежилете: все детали

В субботу, 23 мая, в Житомире начался суд по избранию меры пресечения Анатолию Захаренко. Накануне 58-летний мужчина застрелил семь человек, с которыми отдыхал на природе.

Около 13:30 подозреваемого доставили в зал Королевского районного суда в бронежилете и шлеме. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прокуроры будут требовать ареста Захаренко на два месяца без права внесения залога.

В Житомире судят убийцу семерых человек 5 Канал

Адвокат Захарченко заявил вначале, что убитые проходят по другим уголовным делам, поэтому это судебное слушание должно быть закрытым, поскольку будет разглашаться тайна следствия по другим делам.

Около 14:00 судья попросил прессу выйти на время дачи показаний подозреваемым.

Кроме того, защитник охотника настаивал на том, что он якобы сам вызвал полицию и не скрывал следов убийства.

В Житомире судят убийцу семерых человек 5 Канал

В Житомире судят убийцу семерых человек ТСН

Напомним, что компания киевлян в ночь на 22 мая отдыхала на берегу пруда. Шестеро легли спать в сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором водоема. Около 1:00 часа ночи арендатор пруда начал расстреливать гостей из охотничьего ружья. Он убил семерых человек, один сумел убежать и вызвать полицию.

Среди погибших есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер. Стрелком оказался 58-летний Анатолий Захаренко. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео из зала суда:

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте преступления правоохранители обнаружили пять единиц зарегистрированного оружия, которое принадлежит участникам событий. Среди него охотничье ружье, из которого стрелял арендатор ставка.

Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться. Национальная полиция сообщила о подозрении задержанному вечером 22 мая.