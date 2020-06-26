"МГБ" против инвалида детства: в Донецке юного патриота Украины бросили за решетку

"Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина". Эти пророческие слова на своей странице в Facebook написал 20-летний Богдан Максименко. А через месяц к нему в оккупированном Донецке нагрянули "сотрудники" так называемого Министерства госбезопасноти "ДНР".

Отчаянный патриот с пороком сердца и инвалидностью уже больше двух месяцев находится в застенках оккупантов.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Русская рулетка"

Богдан Максименко не скрывал свое настоящее имя в социальных сетях и свое лицо. Писал на украинском языке, восхищался творчеством "Океана Ельзы" и "Бумбокса" и выкладывал каверы на песни любимых исполнителей. Открыто говорил о своих надеждах и мечтах.

Как рассказала OBOZREVATEL крестная мама Богдана – Наталья Казеннова – таким образом парень отстаивал свою позицию.

"Неоднократно ему говорили, предупреждали. Да и я просила быть осторожнее, но... И дело не в том, что крестник недооценивал опасность. Думаю, сыграли свою роль юношеский максимализм, принципиальность – Богдану было важно говорить открыто. Говорить о любви своей стране. Несмотря ни на что", – рассказала Наталья.

Богдан действительно верил, что дождется Украину в своем истерзанном, но родном Донецке.

Но для человека в оккупации такая открытость сродни игре в русскую рулетку. Так и получилось. Пронесло раз, два, а потом за ним пришли.

Бросили инвалида детства за решетку

10 апреля в квартиру, где живет Богдан с мамой, ворвались сотрудники "МГБ". Сначала провели обыск, перевернули все вверх дном, а потом увели Богдана.

Мама потеряла покой – она долго не знала. где находится ее ребенок. Большие опасения вызывало здоровье Богдана – у паренька врожденный порок сердца и масса сопутствующих диагнозов, требующих постоянного приема лекарств. Он инвалид детства, имеет 3-ю группу.

Мама оббивала пороги "ведомств", но к некоторым нельзя было даже приблизиться из-за введенного карантина.

Спустя время пришел ответ из так называемой прокуратуры "ДНР" – там подтвердили, что в отношении Богдана произведен "всего лишь" административный арест на 30 суток. Но парня так и не выпустили.

В чем оккупанты обвиняют патриота Украины

Как выяснилось, Богдана Максименко обвиняют по трем статьям так называемого Уголовного кодекса "ДНР":

Статья 231. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма

Статья 236. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Статья 328. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Родственники шокированы обвинениями.

"Может, кому-то нужно было улучшить статистику по пойманным "врагам республики"?", – задается вопросом крестная Богдана.

Жил в Донецке, но готовился учиться в Киеве

Семья Богдана не могла выехать из оккупированного Донецка – были проблемы со здоровьем у старших членов семьи, ответственность перед теми, кто зависел от помощи.

Крестная говорит: мол, семья Максименко из тех, что отдадут последнее. "Соседям, знакомым старикам надо было помочь выжить в оккупации. Ну, как их оставишь? Вот и помогали, как могли", – добавила Наталья.

Она, бывший журналист, занимается копирайтингом – этому научила и крестника.

"Богдан уже три года удаленно работал . Его и арестовали, когда он сидел за компьютером и писал тексты", – рассказала Наталья.

Часть заработанных денег паренек бережно откладывал. Летом собирался сдавать ЗНО и поступать в столичный ВУЗ. Благо, крестная, которая живет под Киевом, обещала помощь и поддержку, а он мечтал вырваться из оккупации.

Воздух свободы

Два раза, в 2016 и 2017 годах, Богдан приезжал в Киев – ходил на футбольные матчи, гулял по улицам столицы и дышал воздухом свободы. Об этом он сам написал в одном из постов в Facebook.

Богдан приехал в гости к крестной в Киев через два года после начала войны. "Кепку купила Богдану на Андреевском спуске. Ему очень хотелось прийти на футбол с символом Украины", – рассказала Наталья. (фото из личного архива)

И эту, и другие записи обязательно надо прочитать тем, кто уверен, что в оккупированном Донбассе украинцев уже не осталось.

Пост 2018 года. Краткая хронология войны и надежды

"МГБ" против инвалида детства: в Донецке юного патриота Украины бросили за решетку

Богдан Максименко в Киеве в 2017 году (фото из личного архива Натальи Казенновой)

Несмотря на тяжелую ситуацию, из года в год Богдан продолжал верить, что его родной город будет освобожден украинскими военными.

"МГБ" против инвалида детства: в Донецке юного патриота Украины бросили за решетку

"МГБ" против инвалида детства: в Донецке юного патриота Украины бросили за решетку

Борьба за Богдана

Худощавый паренек с больным сердцем не сдался. Теперь наша общая обязанность и ответственность – добиться включения Богдана Максименко в список на обмен.

Заявление крестной Богдана уже зарегистрировано в полиции Ирпеня. Далее подключится СБУ.

Последний пост Богдана за месяц до ареста

"Мой крестник в плену не пару месяцев, а можно сказать, что все шесть лет – с самого начала российской оккупации. Я верю, что общими усилиями мы вытянем Богдана и я обниму его тут, на свободе", – добавила Наталья.