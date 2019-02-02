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"Охота на кабанчика": ВСУ применили новую тактику на Донбассе

3.4тЧитать материал на украинском

На Донбассе военнослужащие из состава операции Объединенных сил перешли к использованию новой тактики боевых действий.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

"В последнее время у обеих сторон широкое распространение получила практика так называемой "охоты на кабанчика" – устройство силами мобильной огневой группы (ДРГ) засады на участке, где просматриваются ближайшие к линии фронта коммуникации противника", - отметил он.

"Охота на кабанчика": ВСУ применили новую тактику на Донбассе

Пресс-служба ООС

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По словам Тымчука, обычно засада устраивается в нейтральной зоне или непосредственно на переднем крае, с нее производится внезапный обстрел с заранее подготовленной позиции из ПТРК (реже РПГ) транспортных средств, бронеобъектов и других подвижных целей противника, передвигающихся по этим коммуникациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, за январь 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" ликвидировали около 75 боевиков и почти 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Результатом такой тактики ,было вчерашнее пленение "розвидныка" и его рассказ о том как в хохлоармии все бухают и долбятся
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Семёнов Александр, ваш Басуркин с Обмарочко и не такое сочиняют по обкурке.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Животные бандеры на людей охотятся.. Нацисты одним словом.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Михайлов Александр, вы что, люди? Вы вата
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