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''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ

6.3тЧитать материал на украинском

Командование операции Объединенных сил в соцсетях обвинили в якобы сокрытии больших потерь среди украинских военных на Донбассе. Военные опровергли скандальный фейк.

Депутат одной из объединенных территориальных общин Светлана Березовская в Facebook заявила, что бойцов ВСУ "накрыл 152 калибр", тогда как официально есть информация "об одном или двух погибших". Доказательств своих слов Березовская не предоставила. Также отказалась сообщить, где именно имел место данный инцидент.

''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ

В ответ офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") обвинил депутата в распространении паники и работе на Кремль.

"Хелп ми... Знаю что в друзьях и подписчиках много защитников. Откликнитесь, кого вчера-позавчера накрыли 152 мм и у кого "большие" потери... ибо Светлана доказывает, что все врут, а она знает, что все скрывают… Сознательное распространение панической информации – работа на информагентства рупоров Кремля, которые скринят и пишут, что мы скрываем потери", - написал Штефан.

Участники войны на Донбассе в соцсетях также обвинили Березовскую в лжи:

''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ
''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ
''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ
''Огромные потери, много раненых'': депутат спровоцировала скандал из-за ''катастрофы'' с ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныНовости Донбасса
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CARGO 100
CARGO 100
Фейк однозначно !!! Потерь, моста, 24-х матросов, Трампа и Путина нет.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
CARGO 100, Ну тут либо волонтёры просят деньги каждую неделю на Кетанов для сепаратистов, либо кто то врёт.
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1
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Да, это ложь, а обрубки который раз в неделю привозят это ваша галлюцинация
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