Ограбленная прокурорами ''ювелирка'' отсудила 25 млн: детали громкого скандала

Ювелирный магазин "Кристалл" в Киеве, ограбленный во время обыска прокурорами и полицией, отсудил у государства 25,4 миллионов гривен убытков.

Как сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение Хозяйственного суда, таким образом салону возместят стоимость пропавших товаров.

"Суд признал убытки магазина в сумме 25,4 млн грн – это стоимость пропавших товаров по состоянию на август 2014 года, как ее оценил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз", – сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемого по делу об ограблении салона следователя Виталия Савчука уволили с занимаемой должности, однако позже он вернулся на работу через суд и даже отсудил среднюю зарплату за время вынужденного прогула. Он до сих пор работает в прокуратуре. А следователь Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.

Речь идет о деле 2014 года. Тогда прокуратура Киева проводила досудебное расследование в отношении группы неустановленных лиц, которые продавали контрафактные товары.

Кадр с камеры видеонаблюдения

20 августа 2014 на основании постановления суда в помещении магазина "Граф", где работает ООО "Часовой салон "Кристалл" провели обыски и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина открыли три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью.

Как говорилось в заявлении, сотрудникам не позволили присутствовать при обыске, а когда прокуроры и следователи покинули помещение, там были разбиты витрины, а также пропал товар и часть денег из сейфа.

Дело о контрафакте, по которому в ювелирном салоне проводили обыск, закрыли уже через месяц. В 2015 году в суд направили обвинение против 10 сотрудников прокуратуры Печерского района и отделения Печерского РУ ГУ МВД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года суд приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Праздничный" к условному сроку наказания. Одним из малолетних преступников оказался сын народного депутата от Радикальной партии Богдан Попов.