"Огонь по х*хлам": террористы "ДНР" показали "супероружие"

Террористы "ДНР" похвастались испытаниями нового осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для своей реактивной системы залпового огня "Чебурашка" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Тестируя его, оккупанты оценивали плотность поражения целей осколками в районе взрыва, пишет российский пропагандистский ресурс "LIFE".

Преступники бандформирования заявили, что указанный снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. По их словам, дальность его стрельбы якобы превышает 9 километров.

Видео с испытаниями "новшества" террористов разместил на своем Youtube-канале подконтрольный Кремлю телеканал "Звезда" и вызвал бурное обсуждение снаряда "ДНРовцев" их сторонниками. Так, россияне активно пишут в комментариях под роликом, что намерены применять его против "х*хлов" и "укропов".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты презентовали РСЗО "Чебурашка" и "Снежинка" во время "парада" ко Дню победы 9 мая. В начале июня главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко пригрозил Украине применением "Чебурашек" в Азовском море.