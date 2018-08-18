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"Огонь по х*хлам": террористы "ДНР" показали "супероружие"

13.9тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" похвастались испытаниями нового осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для своей реактивной системы залпового огня "Чебурашка" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Тестируя его, оккупанты оценивали плотность поражения целей осколками в районе взрыва, пишет российский пропагандистский ресурс "LIFE".

Преступники бандформирования заявили, что указанный снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. По их словам, дальность его стрельбы якобы превышает 9 километров.

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Видео с испытаниями "новшества" террористов разместил на своем Youtube-канале подконтрольный Кремлю телеканал "Звезда" и вызвал бурное обсуждение снаряда "ДНРовцев" их сторонниками. Так, россияне активно пишут в комментариях под роликом, что намерены применять его против "х*хлов" и "укропов".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты презентовали РСЗО "Чебурашка" и "Снежинка" во время "парада" ко Дню победы 9 мая. В начале июня главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко пригрозил Украине применением "Чебурашек" в Азовском море.

Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Метко бейте укрофашистскую гадину.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Русский Солдат, вас кокошников мочим и на унитазе,хароший руцкий это дохлый руцкий запомнт это свинособака тебе не долго осталось коптить небо мразь лаптекопытная все вы сдохните.смерть кацапскому отребью
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Villi
Villi
Пшел на хуй, проткнутый.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично!!! Теперь утилизация украинских карателей пойдёт ещё веселее!!!
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
ДНР это бандформирование? Хозлы, как же вы себя не цените и не уважаете. Получается регулярную армию хохляндии постоянно нагибает и имеет во все дыхательные и пихательные простое бандформирование)))
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Kyrychenko Mikolay
Kyrychenko Mikolay
Слепцов Егор,ага!Как думаешь,почему Вова засекретили к-во потерь в мирное время?А потому,что добровольцы Украины дали по шее хваленому спецназу пассии в 2014.И сейчас без помощи рассии днр и лнр продержатся максимум месяц.Обьясни простую вещь-как 1/3 Донецкой и 1/3 луганской области могут воевать против армии целой страны?При разрушенной экономике,разорванных связях?Где брать деньги на б/к,топливо,экипировку,зарплату?"Вас там нет?")))
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