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''Огнем и мечем'': Цимбалюк поймал Россию на мести Украине за непокорность

3.3тЧитать материал на украинском

Несмотря на надежды России подчинить себе власть Украины в 2014 году, ей это не удалось. Поэтому захват Крыма и Донбасса стране-агрессору удалось реализовать только с помощью массированного вооруженного вторжения.

Вспоминая такую непокорность политической элиты Украины, Кремль не будет менять свое отношение к оккупированным территориям даже после прихода новой власти в Киеве. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Укринформ

"Россия не готова менять свою политику по отношению к оккупированному востоку Украины независимо от фамилии будущего президента. Но Петр Алексеевич (Порошенко. — действующий президент Украины) в части России проявил большую принципиальность, и уступок Кремлю он не делал. А все то, что достигла Раша на востоке Украины и в Крыму, сделано исключительно огнем и мечем. Да, это так называемая российская дипломатия", — объяснил он свою точку зрения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк предупредил, что Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации. Это необходимо ей для того, чтобы сделать новую власть соседней страны полностью подконтрольной себе.

Ранее он заявил, что исходя из заявлений российской власти, Кремль устроит только такой президент Украины, который откажется от власти в пользу беглого Виктора Януковича.

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Темы
Война на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Роман ЦимбалюкПетр Порошенко
Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Знатно рома лапши для хохлов наварил...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цимбалина продолжает стращать скакло живя в Мордоре (Москве) ,а те в сытом Европе (Киеве).А как иначе?Если скакло прозреет - Цимбалина останется без хлеба.
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