Офшоры и квартира в Лондоне: САП и НАБУ взялись за Труханова

Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяют информацию о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова офшоров и квартиры в Лондоне.

"Информация не пройдет мимо. Мы хотим это все проверить", - сказал собеседник Insider в антикоррупционных органах.

По его словам, такую информацию можно проверить лишь следственным путем и никаким другим.

Дом, в котором находится квартира

Собеседник издания не уточнил, в рамках которого уголовного производства пройдет проверка, но отметил, что наработки уже были.

Дом, в котором находится квартира

Ранее журналисты выяснили, что семье Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной новостройке в Лондоне.