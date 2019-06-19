Официально! Следствие назвало 4 подозреваемых в крушении Boeing 777

Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT) назвала четырых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.
Это "бывший глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.
Им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск. Все подозреваемые в момент крушения самолета находились в восточной Украине. Судебный процесс начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года, передает NOS.
"Мы будем продолжать расследование и в отношении других людей. Хотим выяснить, кто фактически действовал на пусковой установке. Мы обращаемся за сотрудничеством к РФ", — заявил представитель совместной следственной группы по крушению MH17.
Игорь Гиркин/Стрелков
Сергей Дубинский
Олег Пулатов
Леонид Харченко
В свою очередь, Гиркин (Стрелков) заявил "Интерфаксу" о непричастности "ДНР" к крушению Boeing 777.
"Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало", — сказал он.
Также в окружении Дубинского заявили, что террорист проживает в России, и не имеет отношения к катастрофе малайзийского Boeing.
Отметим, что 19 июня экспертно-журналистская группа Bellingcat также назвала имена 12 подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.
Нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
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