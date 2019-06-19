Официально! Следствие назвало 4 подозреваемых в крушении Boeing 777

Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT) назвала четырых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Это "бывший глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск. Все подозреваемые в момент крушения самолета находились в восточной Украине. Судебный процесс начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года, передает NOS.

"Мы будем продолжать расследование и в отношении других людей. Хотим выяснить, кто фактически действовал на пусковой установке. Мы обращаемся за сотрудничеством к РФ", — заявил представитель совместной следственной группы по крушению MH17.

Игорь Гиркин/Стрелков

Сергей Дубинский

Олег Пулатов

Леонид Харченко

В свою очередь, Гиркин (Стрелков) заявил "Интерфаксу" о непричастности "ДНР" к крушению Boeing 777.

"Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало", — сказал он.

Также в окружении Дубинского заявили, что террорист проживает в России, и не имеет отношения к катастрофе малайзийского Boeing.

Отметим, что 19 июня экспертно-журналистская группа Bellingcat также назвала имена 12 подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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