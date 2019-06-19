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Официально! Следствие назвало 4 подозреваемых в крушении Boeing 777

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Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT) назвала четырых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Это "бывший глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск. Все подозреваемые в момент крушения самолета находились в восточной Украине. Судебный процесс начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года, передает NOS.

"Мы будем продолжать расследование и в отношении других людей. Хотим выяснить, кто фактически действовал на пусковой установке. Мы обращаемся за сотрудничеством к РФ", — заявил представитель совместной следственной группы по крушению MH17.

Игорь Гиркин/Стрелков

Игорь Гиркин/Стрелков

Сергей Дубинский

Сергей Дубинский

Олег Пулатов

Олег Пулатов

Леонид Харченко

Леонид Харченко

В свою очередь, Гиркин (Стрелков) заявил "Интерфаксу" о непричастности "ДНР" к крушению Boeing 777.

"Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало", — сказал он.

Также в окружении Дубинского заявили, что террорист проживает в России, и не имеет отношения к катастрофе малайзийского Boeing.

Отметим, что 19 июня экспертно-журналистская группа Bellingcat также назвала имена 12 подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

  • Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

  • Нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
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Питон Каа
Питон Каа
Все бы ничего, но вот только с номером ракеты конкретная подстава Украины вышла. Бестолковые голландцы опубликовали номер ракеты не представляя себе, что в России сохранились документы на ее передачу в в/ч на территории современной Украины. И все. Больше никаких документов о передвижениях этой ракеты нет. И вот она найдена среди обломков. А кто был последним ее хозяином? Украина. Значит она и виновна.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы обращаемся за сотрудничеством к РФ" ну вы один раз уже обратились, РФ предоставила данные по номерам, обнаруженным на обломках ракеты. Очень интересно, как будут увязывать всё воедино...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Конечно ополчение к сбитому Боингу отношения не имеет... Это сделали кадровые военные эрэфии, оккупировавшие территорию УКРАИНЫ. Опочленцы потом мародерили останки людей на месте падения самолета - это факт, но стрелять из БУКа они не умели и не умеют до сих пор!
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