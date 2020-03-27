Так называемые власти оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей готовят провокационную ситуацию на КПВВ "Станица Луганская" с якобы недопуска граждан на территорию Украины.

Она должна состояться в первой половине дня 28 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В частности, представителями оккупационной администрации подготовлено экипажи нескольких автобусов (в каждом по 10-20 человек), которые должны с г. Луганска прибыть к вышеупомянутому КПВВ (украинской стороны) и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины" домой", – написал он.

Россия готовит провокацию на КПВВ "Станица Луганская" 28 марта

Офицер ВСУ подчеркнул, что мероприятие готовятся освещать российские СМИ для дальнейшего формирования негативного имиджа и дискредитации.

Ситуацию прокомментировали в штабе операции объединенных сил на странице в Facebook. Там прежде всего отметили, что для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта был временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. В то же время командование ОС делает исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера.

"Такой гуманный подход вызывает недовольство в вооруженных формирований Российской Федерации. Следовательно, российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – говорится в сообщении.

При этом, по проверенной информации, 28 марта представители российско-террористической администрации планируют организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ, в частности, в присутствии росСМИ.

"Так противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть. Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, прежде всего, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях. Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Об соединенных сил готовы к любому развитию событий", – заверили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта нагло обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

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