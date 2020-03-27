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28 марта • обновлено в 00:29
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Офицер ВСУ предупредил о подготовке Россией провокации в Станице Луганской

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Так называемые власти оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей готовят провокационную ситуацию на КПВВ "Станица Луганская" с якобы недопуска граждан на территорию Украины.

Она должна состояться в первой половине дня 28 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В частности, представителями оккупационной администрации подготовлено экипажи нескольких автобусов (в каждом по 10-20 человек), которые должны с г. Луганска прибыть к вышеупомянутому КПВВ (украинской стороны) и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины" домой", – написал он.

Россия готовит провокацию на КПВВ "Станица Луганская" 28 марта

Россия готовит провокацию на КПВВ "Станица Луганская" 28 марта

Офицер ВСУ подчеркнул, что мероприятие готовятся освещать российские СМИ для дальнейшего формирования негативного имиджа и дискредитации.

Ситуацию прокомментировали в штабе операции объединенных сил на странице в Facebook. Там прежде всего отметили, что для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта был временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. В то же время командование ОС делает исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера.

"Такой гуманный подход вызывает недовольство в вооруженных формирований Российской Федерации. Следовательно, российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – говорится в сообщении.

При этом, по проверенной информации, 28 марта представители российско-террористической администрации планируют организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ, в частности, в присутствии росСМИ.

"Так противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть. Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, прежде всего, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях. Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Об соединенных сил готовы к любому развитию событий", – заверили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта нагло обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
СМИ граница Россия - страна-агрессор террористы "ДНР"
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и пусть остаются там... ермак включит их в списки обмена....толку от них никакого
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Куда вас дальше дискредитировать рагулики?Вы и так по вухи в дерьме.
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