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4 апреля • обновлено в 15:18
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Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

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В зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали двух террористов – 36-летнего Игоря Абдулвалеева и 24-летнего Вячеслава Ризина.

Фото российских наемников показал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Хроники "гражданской" войны или Абдула из Челябинска", – написал он.

"Ризин Вячеслав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – прокомментировал полковник смерть Ризина.

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе

t.me/a_shtirlitz

Как писал OBOZREVATEL ранее, наемники Путина развязали смертельные бои на Донбассе и понесли серьезные потери.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Для выдумывания перемог Штирлиц иногда выходит из запоя.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Tvister Mister, всегда считал рагулей свиньями, а ты, оказывается, коза
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Tvister Mister
Tvister Mister
ХОЗЯИH козы возомнил себя...
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