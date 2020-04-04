В зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали двух террористов – 36-летнего Игоря Абдулвалеева и 24-летнего Вячеслава Ризина.

Фото российских наемников показал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Хроники "гражданской" войны или Абдула из Челябинска", – написал он.

"Ризин Вячеслав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – прокомментировал полковник смерть Ризина.

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ показал уничтоженных наемников Путина на Донбассе t.me/a_shtirlitz

Как писал OBOZREVATEL ранее, наемники Путина развязали смертельные бои на Донбассе и понесли серьезные потери.

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