Офицер ВСУ показал убитых террористов ''ДНР'': имена и фото

На Донбассе в районе Операции Объединенных сил ликвидированы два террориста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав снимки боевиков.

Так, 11 декабря ряды террористов уменьшились на одного – Бельского Сергея 1994 года рождения из города Золотое. Эту информацию распространили в соцсетях его знакомые. Как именно был ликвидирован Бельский – не уточняется.

15 декабря погиб Баранов Александр "Крамаха" из 3 отдельной мотострелковой бригады. По предварительным данным, он умер при взрыве неизвестного взрывного устройства. При чем в соцсетях сообщили, что он подорвался на растяжке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря украинские защитники ликвидировали восемь террористов на Донбассе, еще троих ранили. 20 декабря ряды террористов уменьшились еще на шесть человек.