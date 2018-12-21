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Офицер ВСУ показал убитых террористов ''ДНР'': имена и фото

4.2тЧитать материал на украинском

На Донбассе в районе Операции Объединенных сил ликвидированы два террориста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав снимки боевиков.

Так, 11 декабря ряды террористов уменьшились на одного – Бельского Сергея 1994 года рождения из города Золотое. Эту информацию распространили в соцсетях его знакомые. Как именно был ликвидирован Бельский – не уточняется.

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Офицер ВСУ показал убитых террористов ''ДНР'': имена и фото
Офицер ВСУ показал убитых террористов ''ДНР'': имена и фото

15 декабря погиб Баранов Александр "Крамаха" из 3 отдельной мотострелковой бригады. По предварительным данным, он умер при взрыве неизвестного взрывного устройства. При чем в соцсетях сообщили, что он подорвался на растяжке.

Офицер ВСУ показал убитых террористов ''ДНР'': имена и фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря украинские защитники ликвидировали восемь террористов на Донбассе, еще троих ранили. 20 декабря ряды террористов уменьшились еще на шесть человек.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Теги
ООСтеррористы "ДНР"Новости Донбасса
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минин евген
минин евген
опять дохлые кацапы, опять хорошая новость. особенно хорошо, что дохлые кацапы не смогут настрогать себеподобных мразей.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На поле боя этот херой я так понимаю ни разу не был? Всё в Фейсбуке картинки дёргает?
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