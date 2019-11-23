Офицер ВСУ показал, как улучшилось питание бойцов: фото

Офицер ВСУ Анатолий Штефан заявил об улучшении питания украинских военнослужащих.

В Facebook он сообщил, что пообедал в солдатской столовой, опубликовав фото. Он подчеркнул, что раньше бойцов кормили гораздо хуже.

"Уже встречал комментарии и посты о плохой реформу питания и каталог. Жаль, что не делал фото того, что было до этого для сравнения. Перловки с салом, гнилой квашеной капусты, капустняка с комбижиром и еще других "вкусностей", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морские пехотинцы также похвастались тем, что их стали кормить гораздо лучше. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток.

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