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23 ноября • обновлено в 23:20
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Офицер ВСУ показал, как улучшилось питание бойцов: фото

2.5т
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Офицер ВСУ Анатолий Штефан заявил об улучшении питания украинских военнослужащих.

В Facebook он сообщил, что пообедал в солдатской столовой, опубликовав фото. Он подчеркнул, что раньше бойцов кормили гораздо хуже.

"Уже встречал комментарии и посты о плохой реформу питания и каталог. Жаль, что не делал фото того, что было до этого для сравнения. Перловки с салом, гнилой квашеной капусты, капустняка с комбижиром и еще других "вкусностей", - написал он.

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Офицер ВСУ показал, как улучшилось питание бойцов: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морские пехотинцы также похвастались тем, что их стали кормить гораздо лучше. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток.

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Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мандарин уже явно после обеда на фото пришпандорили
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какими интересными мандаринами кормят вна украине. Судя по фото он явно нарушает несколько физических законов)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Кормят просто на убой)))
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