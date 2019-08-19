Офицер ВСУ показал фото мертвого наемника из России

17 августа был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото боевика.

"Борисенко "Пикассо" Егор из Сургута, РФ. Самоликвидировался", – говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" отмечено, что погибший был российским наемником, который находился в Украине в составе незаконных военных формирований.

Добавим: в российских соцсетях сообщалось, что Борисенко якобы умер от сахарного диабета.

Ликвидированный террорист Егор Борисенко "Миротворец"

Ликвидированный террорист Егор Борисенко "Миротворец"

Ликвидированный террорист Егор Борисенко "Миротворец"

Ликвидированный террорист Егор Борисенко "Миротворец"

Ликвидированный террорист Егор Борисенко "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был ликвидирован боевик "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш.

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

Еще в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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