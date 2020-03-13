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13 марта • обновлено в 14:01
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Офицер ВСУ показал фото двух мертвых террористов "Л/ДНР"

1.7т
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В сети появились фото двух мертвых террористов "Л/ДНР" – 30-летнего Павла Яблонского ("Викинга") из Шахтерска и 40-летней Полины Подобной из Лисичанска.

Их обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада. Яблонский ("Викинг") Павел и Подобная Полина из 6 ОМСП сходили на концерт Кобзона", – написал защитник Украины.

Террорист Павел Яблонский

Террорист Павел Яблонский

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Павел Яблонский (крайний справа)

Террорист Павел Яблонский (крайний справа)

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Павел Яблонский

Террорист Павел Яблонский

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Согласно информации в пабликах террористов, Яблонский был ликвидирован во время боя 13 января, а Подобная умерла от инсульта 7 марта (она была медиком одного из подразделений оккупантов). Подчеркнем, что Подобная также значилась в базе террористов на сайте "Миротворец".

Террористка Полина Подобная

Террористка Полина Подобная

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Страница Подобной в соцсети

Страница Подобной в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террористка Полина Подобная

Террористка Полина Подобная

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация). Он также был внесен в базу "Миротворца" и фанател от идеологии "русского мира".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины сайт Миротворец террористы "ДНР" Новости ЛНР
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Два украинца сходили "на концерт Кобзона". Штирлиц оказывается с юморком
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Poroshenko Petro, у меня такое ощущение, что очень скоро сама Украина сходит на концерт Кобзона...
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филя филя
филя филя
и опять украинцы. где россвойска?
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