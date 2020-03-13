Офицер ВСУ показал фото двух мертвых террористов "Л/ДНР"

В сети появились фото двух мертвых террористов "Л/ДНР" – 30-летнего Павла Яблонского ("Викинга") из Шахтерска и 40-летней Полины Подобной из Лисичанска.

Их обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада. Яблонский ("Викинг") Павел и Подобная Полина из 6 ОМСП сходили на концерт Кобзона", – написал защитник Украины.

Террорист Павел Яблонский Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Павел Яблонский (крайний справа) Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Павел Яблонский Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Согласно информации в пабликах террористов, Яблонский был ликвидирован во время боя 13 января, а Подобная умерла от инсульта 7 марта (она была медиком одного из подразделений оккупантов). Подчеркнем, что Подобная также значилась в базе террористов на сайте "Миротворец".

Террористка Полина Подобная Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Страница Подобной в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террористка Полина Подобная Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация). Он также был внесен в базу "Миротворца" и фанател от идеологии "русского мира".

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