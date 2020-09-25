Офицер ВМС США: Россию может возглавить националист, а Украина – на правильном пути

Протесты в Беларуси отличаются от украинского Майдана тем, что не имеют лидеров и не заявляют об ориентации на ценности западного мира. В России Майдан еще не созрел, но рано или поздно в стране к власти может прийти сильный националист.

Россия сможет достроить газопровод "Северный поток-2", но страны, которые будут покупать этот газ, попадут под санкции США. В этой ситуации Германия должна определиться со своей позицией.

Такое мнение во второй части блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, офицер Гарри Табах.

Первую часть блиц-интервью читайте здесь.

– То, что происходит в Беларуси, можно назвать Майданом? В России говорят о "вирусе Майдана". Пусть будет вирус, позитивный. Можем ли мы говорить о том, что он как-то перекинется и в РФ? Может, с Ростова начнется?

– Говорить можем. Говорить – не делать. Не знаю, я не специалист в этом деле. Я могу сказать только то, что вижу Беларусь по-другому. Я вижу Беларусь как смесь между Украиной и Россией, между украинцами и русскими. Не в этническом смысле, а в ментальном.

Да, они поднялись, да, они бастуют. У них это созрело. Но лидера у них не созрело. Нет человека или группы людей, которые могли бы выйти на их Майдан и сказать: все, я вас поведу вперед.

Я не говорю, что у вас они были какие-то хорошие или нет. Я не вмешиваюсь в вашу внутреннюю политику. Но они у вас моментально образовались. У вас сразу чиновники и знаменитые люди сообразили: мы поняли, откуда ветер дует, надо прыгать сюда. И они вышли на Майдан и сказали: "Кулю в лоб – так кулю в лоб".

А у них нет этого человека, у них нет этой группы людей. Да, они смелые в том, что готовы протестовать, готовы, чтобы их били, но не бьют этих. У них нет командира. И это похоже на Хабаровск и на все остальное. Где лидер, вокруг которого они там организуются? Какие-то есть, но они все по заграницам. Ходят по телеканалам – по вашим, по американским – и говорят, какой белорусский народ гордый, какой он смелый.

И потом, у вас на Майдане я видел американские, европейские флаги. Это же не значит, что вы предатели. Вы говорите: мы хотим быть в этом мире. Мы хотим быть в Южной Корее, а не в Северной Корее. Это не значит, что вы хотите быть американцами. Вы просто уважаете эти ценности.

Но у белорусов таких флагов нет. У них только бело-красный. А где их союзники? С кем они хотят быть? Не понятно. Они просто Лукашенко хотят убрать и остаться так же, как и есть? Сидеть и на том стуле, и на том стуле?

– Если послушать Тихановскую, вроде бы да, сейчас получается так.

– Моя мама мне говорила: ты не можешь залезть на елку и не поцарапать одно место. Вы уж решите: или трусы оденьте, или крестик снимите. Это так не работает.

"В Беларуси нет человека, который мог бы выйти на их Майдан и сказать: я поведу вас вперед"

– В России мы тоже пока не видим лидера?

– В России был лидер, которого отравили (Алексей Навальный. – Ред.) Я думаю, они побоялись, что вокруг него создастся какое-то движение.

Я не предсказываю, я говорю о том, что было в истории. Когда люди устают, обычно появляется сильный националист, и националисты приходят к власти. Так было в Турции, в России и во многих странах. Иногда это не очень хорошо.

– Но Навальный жив, с ним все хорошо.

– Он жив, но я не уверен, что вернется, сможет ли он... Ваш президент тоже был сильно отравлен (Виктор Ющенко. – Ред.), и у него здоровье уже было подорвано. Это было видно по нему. Я имел честь его видеть на мероприятии по случаю 65-летия освобождения "Освенцима" в Польше. Когда все президенты еще работали, к вечеру он был уже уставший. Было понятно, что здоровье его подорвано.

Так вот, насчет независимости. Какой-то наш министр недавно заявил, что Майдан был зря сделан в Украине. Дескать, толку никакого от него нет, ничего там не изменилось. Я считаю, что это глупость – то, что он сказал. Это не американская ценность.

Я хочу подарить вам на память два доллара. Это редкая купюра у нас. Многие считают, что она приносит счастье. Чем она отличается? На ней изображена картина, на которой наши отцы-основатели подписывают Декларацию о независимости.

Купюра номиналом 2 доллара США. Профвест

Независимость – это очень дорогая вещь. Поэтому многие ценят эту купюру. У нас есть такая игра слов: freedom is not free. Независимость – не бесплатна, за нее надо платить очень высокую цену. Цену жизнями, цену здоровьем, цену финансами.

И сразу свобода и независимость не приходят. Может быть, она даже никогда не придет. Мы моемся, чистим зубы каждое утро, хотя знаем, что вечером придется делать то же самое. Так же за свободу и независимость надо все время бороться.

Вы видите, что сегодня в Америке мы продолжаем за нее бороться. Гибнут полицейские, военные, невинные гражданские люди. Потому что идет борьба за свободу и независимость, чтобы ее не отняли. Это вещь очень хрупкая.

Я хочу, чтобы в Украине понимали: да, у вас она не сразу получается, и может быть, займет еще какое-то время, но вы на правильном пути. Я верю, что украинцы идут в правильную сторону. Зигзагами, два шага вперед – шаг назад, с проблемами. Но это везде так. И у нас было так же, и в Израиле было так же, в Польше. Во всех странах, которые к этому пришли, так было. И они продолжают бороться. Поэтому нельзя говорить, что это было зря.

Нельзя говорить, что жизни Небесной сотни или ребят, которые отбили русский нахрап танков саперными лопатками, были потрачены зря. Это неправильно. За это вы платите и будете платить. И чем больше вы платите, тем оно вам дороже, тем больше вы будете это беречь.

– Спасибо, Гарри, не так за подарок, как за ваши слова. Еще один важный момент – по поводу "Северного потока-2". Такое впечатление, что эта труба по морю уже лежит, только осталось продолжить наверх – и все, готово. В России стоят возле вентиля и ждут: ну давайте! Штаты хотят создать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства. Это реально?

– Это реально, потому что санкции введены. Я не знаю, какая страна пойдет против американских санкций и даже европейских санкций.

Но даже если эта труба достроится, даже если россияне смогут это сделать своими силами… Наверное, они смогут. Все говорили, что они мост в Крым не построят. Построили.

– Стоит пока.

– Да, стоит пока.

– Это украинский оптимизм.

– У нас у всех такое желание. Может, не очень хорошее, но если случится, плакать не будем. Даже если они достроят, то президент Трамп ввел санкции не против строительства трубы.

Даже если газ пойдет по трубе, то те, кто будут его покупать, попадут под санкции. Поэтому я даже не представляю, какой бизнес они могут с этим сделать.

– Получается токсичный газ.

– Ты не можешь его купить, потому что, если ты купишь, Америка рвет с тобой все договоры и говорит: нет, мы тебе не можем диктовать и заставлять не покупать, но если ты покупаешь у плохого мальчишки, то я с тобой больше не буду иметь торговые дела.

– Но ведь мы видим, как поступает Германия.

– А Германия попала в такую ситуацию, где им надо решить: они хотят быть героями, или они хотят заниматься древнейшей профессией в мире, не включая журналистику.

Также сегодня газ и нефть уже не имеют той ценности, которую они имели тогда, когда начали строить. Трамп увеличивает добычу нефти на Аляске и сланцевого газа. Поэтому он дешевеет. А Байден говорит, что, если он придет к власти, то он отменит это. Мы опять не сможем добывать сланцевый газ, наша нефтедобыча на Аляске закроется. И нефть пойдет вверх.

Поэтому все украинцы, которые за Байдена – подумайте еще раз. Это не в вашу пользу.

– Вы знаете, мне так не нравится, когда украинцы говорят, кто и где будет лучшим президентом. Нам бы со своим разобраться.

– К сожалению, мир так устроен, что Америка имеет влияние на все страны – в экономическом, политическом, военном смысле.