Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 18:49
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Офицер призвал привести армию Украины в готовность номер один

1.9т Читать материал на украинском

Силовой вариант освобождения оккупированных территорий востока Украины должен рассматриваться военно-политическим руководством страны как первый.

"С этого надо начинать", – такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, за последние месяцы Украина получила "два важных урока" о том, что президент России Владимир Путин – "не Мистер компромисс" и "с ним договариваться бесполезно".

Воины ВСУ, иллюстрация

Воины ВСУ, иллюстрация

Instagram uaf_general_staff

Первый урок – итоги разведения войск в Станице Луганской. "На наших позициях теперь сооружаются позиции российских оккупационных войск. Мост никто не дал нам отремонтировать", - напомнил Жданов. Второй урок - не состоявшийся обмен пленными.

Новости
Террористы "Л/ДНР" развязали тяжелые бои на Донбассе: как прошли сутки на войне

"Я надеюсь, что из этого Зеленский извлечет урок. В отношениях с Россией нужна только позиция силы. Это может быть либо военная сила, то есть угроза решения конфликта военным путем с нашей стороны, либо политическая сила. То есть какие-то рычаги давления на самого Владимира Путина. Не столько на РФ, сколько лично на Путина", – убежден эксперт.

В этом контексте он заявил: "Если бы не политика сдерживания со стороны Порошенко, война бы закончилась в нашу пользу. Причем, как минимум, на границе Украины и России. Потому что наши люди были намного мотивированнее освобождать или защищать свои города, свои дома, свой бизнес и все остальное".

"Силовой вариант - это должен быть первый вариант, к чему мы должны быть готовы. Если у нас будет стоять хорошо обученная, вооруженная и оснащенная армия, готовая выполнить задачу по предназначению, по освобождению наших территорий, тогда и президенту вести диалог будет в сто раз легче", – сказал эксперт.

Новости
Попросили не стрелять: стало известно о новой подлости "Л/ДНР" на Донбассе

И подчеркнул: "Это механизм сдерживания, а не механизм реального применения. Армия, стоящая под ружьем в готовности номер один – это успех в дипломатических переговорах".

Как писал OBOZREVATEL, командир взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктор Егоров (Каратель) заявил: "Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает". Эти слова стали предметом активного обсуждения на российском пропагандистском канале "Россия 1".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Олег Жданов Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Поздно спохватился, готовность 1 надо было объявлять в 13 году,когда Россия строила объекты Олимпиады, чемпионата мира, турецкий поток, им тогда пленные позарез нужны были.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Почему Жданов так ненавидит Украину? Почему он так жаждет её уничтожения?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pol Oleg
Pol Oleg
Не военный а ,"эксперт" аж противно читать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...