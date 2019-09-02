Офицер призвал привести армию Украины в готовность номер один

Силовой вариант освобождения оккупированных территорий востока Украины должен рассматриваться военно-политическим руководством страны как первый.

"С этого надо начинать", – такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, за последние месяцы Украина получила "два важных урока" о том, что президент России Владимир Путин – "не Мистер компромисс" и "с ним договариваться бесполезно".

Воины ВСУ, иллюстрация Instagram uaf_general_staff

Первый урок – итоги разведения войск в Станице Луганской. "На наших позициях теперь сооружаются позиции российских оккупационных войск. Мост никто не дал нам отремонтировать", - напомнил Жданов. Второй урок - не состоявшийся обмен пленными.

"Я надеюсь, что из этого Зеленский извлечет урок. В отношениях с Россией нужна только позиция силы. Это может быть либо военная сила, то есть угроза решения конфликта военным путем с нашей стороны, либо политическая сила. То есть какие-то рычаги давления на самого Владимира Путина. Не столько на РФ, сколько лично на Путина", – убежден эксперт.

В этом контексте он заявил: "Если бы не политика сдерживания со стороны Порошенко, война бы закончилась в нашу пользу. Причем, как минимум, на границе Украины и России. Потому что наши люди были намного мотивированнее освобождать или защищать свои города, свои дома, свой бизнес и все остальное".

"Силовой вариант - это должен быть первый вариант, к чему мы должны быть готовы. Если у нас будет стоять хорошо обученная, вооруженная и оснащенная армия, готовая выполнить задачу по предназначению, по освобождению наших территорий, тогда и президенту вести диалог будет в сто раз легче", – сказал эксперт.

И подчеркнул: "Это механизм сдерживания, а не механизм реального применения. Армия, стоящая под ружьем в готовности номер один – это успех в дипломатических переговорах".

Как писал OBOZREVATEL, командир взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктор Егоров (Каратель) заявил: "Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает". Эти слова стали предметом активного обсуждения на российском пропагандистском канале "Россия 1".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.