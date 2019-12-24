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24 декабря • обновлено в 10:19
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Офицер пояснил, зачем Путину отвод сил на Донбассе

2.7т
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Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что отвод сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе может привести к увеличению потерь с украинской стороны.

В частности, разведение войск на расстояние порядка одного километра не является препятствием для артиллерийских обстрелов, а также не является гарантией того, что разминированные участки серой зоны вновь не будут заминированы оккупантами. Об этом он заявил OBOZREVATEL.

"Разведение сил? А что это дает? Если артиллерия, минометы стреляют на несколько километров, то отведение на плюс-минус 1 километр ничего не даст. Мы однажды уже отвели свои силы на километр, и в зоне отведения подорвался наш комбриг (9 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев, который подорвался на мине. – Ред.). Тылы уже были заминированы", – напомнил офицер.

Владимир Путин

Владимир Путин

В этом контексте он заметил, что серую зону никто не контролирует. "Наши – хочешь не хочешь – будут ходить в эти села и подрываться на минах. Будет еще больше потерь", – убежден Лупаков.

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По его мнению, Кремль подталкивает Украину к отводу сил вдоль всей линии разграничения, "потому что ему выгодно, потому что он будет контролировать большую территорию. Фактически он, не вводя войска, будет иметь возможность беспрепятственно ходить по серой зоне".

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться "позитивных сдвигов в отношениях с Россией". По его словам, у главы украинского государства якобы "связаны руки", в том числе в вопросе разведения сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Евгений Лупаков
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очередной украинский дурак. В 3 точках развели, там больше никто не гибнет! Украинцы, откуда среди вас столько идиотов развелось? Нация без мозга
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Alex Mak, петух гамбургский, не переживай так, у меня все хорошо!
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Стефанова, стисняюсь спросить; женщина,не не так, коза драная у тебя что климакс доедает или муж импотент не удовлетворяет?
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