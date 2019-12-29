Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил начало обмена пленными с "Л/ДНР".

Об этом говорится в официальном Telegram-канале, где обнародованы фотографии (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте до конца страницы).

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское"начался процесс освобождения удерживаемых лиц", – сказано в заявлении.

Обмен пленными Офис президента Украины

Ранее появилась противоречивая информация касательно формулы. СМИ сообщили, что будет обменено 120 на 80 (Киев – ОРДЛО). Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сказал, что из Донецка Украине должны передать 55 человек, а также еще определенное количество – из Луганска.

Обмен пленными Офис президента Украины

Обмен пленными Офис президента Украины

Обмен пленными Офис президента Украины

Офис президента Украины

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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