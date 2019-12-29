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29 декабря • обновлено в 11:58
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Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными

5.6т
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Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил начало обмена пленными с "Л/ДНР".

Об этом говорится в официальном Telegram-канале, где обнародованы фотографии (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте до конца страницы).

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское"начался процесс освобождения удерживаемых лиц", – сказано в заявлении.

Обмен пленными

Обмен пленными

Офис президента Украины

Ранее появилась противоречивая информация касательно формулы. СМИ сообщили, что будет обменено 120 на 80 (Киев – ОРДЛО). Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сказал, что из Донецка Украине должны передать 55 человек, а также еще определенное количество – из Луганска.

Обмен пленными

Обмен пленными

Офис президента Украины

Обмен пленными

Обмен пленными

Офис президента Украины

Обмен пленными

Обмен пленными

Офис президента Украины

Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными

Офис президента Украины

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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Автор
Дмитрий Гриневич
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