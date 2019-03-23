Одному – всего 19: на Донбассе трагически погибли два украинских бойца

В пятницу, 22 марта, на Донбассе погибли два украинских защитника. Один из них — при выполнении боевого задания, а другой — трагически во время командировки.

Об этом сообщается на странице aphareus в Twitter. Согласно обнародованным данным, при выполнении боевого задания погиб солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр Артур Бурлака из Ивано-Франковска. В марте парню исполнилось всего 19 лет.

О его гибели написал на своей странице в Facebook и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "Еще одна трагедия на фронте. Во время выполнения задания погиб франковец, солдат Артур Бурлака. В марте ему исполнилось всего 19, и вся жизнь была еще впереди. Вечная память!" — написал чиновник.

Артур Бурлака Twiter aphareus

Что касается второго защитника Украины, старшего сержанта Николая Денисова, то он погиб при трагических обстоятельствах во время командировки в военную комендатуру города Константиновка Донецкой области. Мужчина служил начальником группы охраны и патрульно-постовой службы.

Николай Денисов Twiter aphareus

На превеликий жаль у нас знову втрати: 22 березня в зоні проведення ООС на Донбасі, виконуючи бойове завдання загинув солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр, Артур Бурлака, уродженець Івано-Франківська, 2000 р.н. (5 березня відсвяткував своє 19-річчя). ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/GBPp50nzRC — aphareus (@aphareus) 23 марта 2019 г.

На превеликий жаль у нас знову втрати: 22 березня під час відрядження до військової комендатури м.Констянтинівка Донецької обл. трагічно загинув ст.сержант Микола Віталійович Денисов, начальник групи охорони та патрульно-постової служби. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/qKY584LGUp — aphareus (@aphareus) 23 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич. В него трижды выстрелил вражеский снайпер со снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль стала смертельной для мужчины, поскольку пробила защитную стенку укрытия и ранила его.

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