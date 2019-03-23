|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Одному – всего 19: на Донбассе трагически погибли два украинских бойца

1.3тЧитать материал на украинском

В пятницу, 22 марта, на Донбассе погибли два украинских защитника. Один из них — при выполнении боевого задания, а другой — трагически во время командировки.

Об этом сообщается на странице aphareus в Twitter. Согласно обнародованным данным, при выполнении боевого задания погиб солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр Артур Бурлака из Ивано-Франковска. В марте парню исполнилось всего 19 лет.

О его гибели написал на своей странице в Facebook и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "Еще одна трагедия на фронте. Во время выполнения задания погиб франковец, солдат Артур Бурлака. В марте ему исполнилось всего 19, и вся жизнь была еще впереди. Вечная память!" — написал чиновник.

Артур Бурлака

Артур Бурлака

Twiter aphareus

Новости
На Донбассе погиб юный защитник Украины: в сети показали фото

Что касается второго защитника Украины, старшего сержанта Николая Денисова, то он погиб при трагических обстоятельствах во время командировки в военную комендатуру города Константиновка Донецкой области. Мужчина служил начальником группы охраны и патрульно-постовой службы.

Николай Денисов

Николай Денисов

Twiter aphareus

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич. В него трижды выстрелил вражеский снайпер со снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль стала смертельной для мужчины, поскольку пробила защитную стенку укрытия и ранила его.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
3
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения