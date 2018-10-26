''Один уже сошел с ума'': Шахов рассказал о страшной забастовке шахтеров в Украине

Уже шесть суток продолжается забастовка шахтеров ПАО "Лисичанскуголь". Под землей остаются 22 шахтера.

Об этом ObozTV рассказал народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов. По его словам, десять шахтеров были вынуждены вывезти в больницу для оказания им медицинской помощи. Еще один - сошел с ума.

"Сегодня шахтеры бастуют во всех областях. Шахтеры объединили запад и восток", - подчеркнул Шахов.

"А "Нафтогаз" получает сверхприбыли, выписывает себе премии в 1,5 миллиарда гривен, на которые можно было заплатить шахтерам зарплаты", - возмутился народный депутат.

По его мнению, сегодня "Нафтогаз Украины" является самой прибыльной компанией в стране. Это государственная компания, которая имеет сверхприбыли - только в этом году они составили 40 миллиардов гривен, подчеркнул Шахов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Шахов объяснил, что шахтеры требуют отставки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Он также призвал правительство принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить замерзания украинцев в морозы из-за произвола газовых монополистов.

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