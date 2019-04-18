"Один упал!" В сети показали работу снайперов ОС на Донбассе

В сети опубликовано видео работы снайперов "Азова" в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, где идет война за независимость Украины.

На нем видно, как боец в камуфляже полка стреляет и ликвидирует террориста незаконного вооруженного формирования. "Один упал", — комментирует за кадром защитник.

Также отмечается, что работа снайперской группы велась после поджога вражеских позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

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