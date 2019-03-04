Один умер, второй – в реанимации: в Харькове разыгралась страшная трагедия с подростками

В Харькове 14-летний подросток погиб, а его 15-летний друг находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы после отравления наркотиками.

О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Мальчики праздновали день рождение своей 16-летней подруги в съемном доме в поселке Высокий.

"14-летний подросток скончался на месте, а 15-летнего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики сообщили, что по предварительным данным, у него отравление неизвестными наркотическими веществами", – сказано в сообщении.

АСН

Отмечается, что во время празднования подростки вели себя неадекватно, шумели и употребляли в большом количестве алкогольные напитки. Соседи не выдержали и позвонили хозяину дома с жалобами и просьбами утихомирить постояльцев. Он попросил молодых людей уйти.

После этого подростки остались переночевать у своей 20-летней подруги в Немышлянском районе Харькова. Утром девушка вызвала скорую, обнаружив друзей в ужасном состоянии. Спасти удалось только одного из них.

"Состояние подростка оценивается как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщили правоохранители.

О том, что у подростков были наркотики, полиция узнала от девушки, на день рождение которой они были приглашены. По ее словам, мальчики хвастались, однако не рассказывали, откуда к ним попало данное вещество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку.

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