"Один не добежал": ВСУ показали, как четко "заткнули" террористов "ЛНР"

В Луганской области в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ четким попаданием была уничтожена позиция террористов, с которой постоянно происходили провокации и обстрелы.

Видео операции опубликовал на странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он назвал работу военных "ювелирной".

"Поступил приказ, который на словах можно расшифровать как: "Заткните их, по возможности надолго". Когда будете смотреть видео, обратите внимание на ювелирную и точную работу. Все в яблочко. Боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон. В онлайн режиме корректировали огонь.Все боеприпасы неизвестного калибра легли точно в цель. Приказ выполнили и заткнули", - сообщил он.

ВСУ разбили позицию террористов

По словам Мысягина оккупанты спасались бегством.

"Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один правда не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои", - резюмировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали запрещенное во всем мире оружие террористов.

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