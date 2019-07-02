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"Один не добежал": ВСУ показали, как четко "заткнули" террористов "ЛНР"

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В Луганской области в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ четким попаданием была уничтожена позиция террористов, с которой постоянно происходили провокации и обстрелы.

Видео операции опубликовал на странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он назвал работу военных "ювелирной".

"Поступил приказ, который на словах можно расшифровать как: "Заткните их, по возможности надолго". Когда будете смотреть видео, обратите внимание на ювелирную и точную работу. Все в яблочко. Боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон. В онлайн режиме корректировали огонь.Все боеприпасы неизвестного калибра легли точно в цель. Приказ выполнили и заткнули", - сообщил он.

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ВСУ разбили позицию террористов

ВСУ разбили позицию террористов

По словам Мысягина оккупанты спасались бегством.

"Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один правда не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои", - резюмировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали запрещенное во всем мире оружие террористов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Теги
ВСУООС
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
«29 июня по приказу командира 54-й бригады ВСУ (полковника Алексея) Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое, который ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, а также зафиксировал размещенную на окраине населенного пункта Выскрива самоходную гаубицу «Акация»
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
А потом подайте хероям на подгузники
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Героически отступили. Ну все как обычно. Из Севастополя тоже героически бежали от немцев. Бросили 100тыс.солдат А командиры сбежали...ничего не меняется.
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