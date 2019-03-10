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Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

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В Одессе и области в воскресенье, 10 марта, сильный ураганный ветер повалил деревья, рекламные столбы и сорвал кровлю многоэтажки.

Как сообщает "Думская", шквальные порывы вырвали рекламную конструкцию с билбордом на въезде в город Черноморск, а в самом городе много упавших деревьев.

Одно из деревьев, по данным издания, рухнуло на машину местного бизнесмена Романа Гамурара.

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На трассе Одесса-Рени сильный ветер поднял в воздух пыль, из-за чего автомобилисты были вынуждены ехать в условиях слабой видимости.

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

dumskaya.net

В самой Одессе на улице Черноморского казачества на контактную сеть упало дерево, в результате чего было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и 7.

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

dumskaya.net

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

dumskaya.net

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Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

dumskaya.net

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

dumskaya.net

Кроме этого, как информирует пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области, в городе Белгород-Днестровский ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома.

Сообщение об этом поступило на линию "101" в 13:10. Уточняется, что ЧП произошло по адресу ул. Маршала Бирюзова, 4.

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По прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Поврежденный шифер демонтировали для дальнейшего проведения восстановительных работ. Очевидцы отметили, что обломки, разлетевшиеся на значительное расстояние, повредили балконы квартир, кондиционеры, оконные стекла.

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

od.dsns.gov.ua

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

od.dsns.gov.ua

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

od.dsns.gov.ua

Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

od.dsns.gov.ua

Отметим, ураган 10 марта накрыл также Львов. В частности, сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной.

Также в результате непогоды пострадал Киев. В городе падали деревья, срывало металлические конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объявили штормовое предупреждение. Во всех регионах страны ожидается сильный ветер.

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Место
УкраинаОдесса
Теги
Одесская областьпогодафотографиивидеоураган
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Юг Руси
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