Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса

В Одессе и области в воскресенье, 10 марта, сильный ураганный ветер повалил деревья, рекламные столбы и сорвал кровлю многоэтажки.

Как сообщает "Думская", шквальные порывы вырвали рекламную конструкцию с билбордом на въезде в город Черноморск, а в самом городе много упавших деревьев.

Одно из деревьев, по данным издания, рухнуло на машину местного бизнесмена Романа Гамурара.

На трассе Одесса-Рени сильный ветер поднял в воздух пыль, из-за чего автомобилисты были вынуждены ехать в условиях слабой видимости.

dumskaya.net

В самой Одессе на улице Черноморского казачества на контактную сеть упало дерево, в результате чего было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и 7.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

Кроме этого, как информирует пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области, в городе Белгород-Днестровский ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома.

Сообщение об этом поступило на линию "101" в 13:10. Уточняется, что ЧП произошло по адресу ул. Маршала Бирюзова, 4.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Поврежденный шифер демонтировали для дальнейшего проведения восстановительных работ. Очевидцы отметили, что обломки, разлетевшиеся на значительное расстояние, повредили балконы квартир, кондиционеры, оконные стекла.

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

Отметим, ураган 10 марта накрыл также Львов. В частности, сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной.

Также в результате непогоды пострадал Киев. В городе падали деревья, срывало металлические конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объявили штормовое предупреждение. Во всех регионах страны ожидается сильный ветер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!