Скрывался 18 лет: полицейские поймали убийцу из Одессы

Сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, который находился в розыске за умышленное убийство в Одессе с 2001 года.
Преступника задержали в Мелитополе запорожские правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Полицейские задержали убийцу из Одессы
Сайт Нацполиции Запорожской области
"Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения, находившийся в розыске 18 лет, скрывался на территории Мелитополя", – говорится в сообщении полиции.
Сейчас разыскиваемого передали одесской полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине из колонии сбежал жестокий убийца.
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