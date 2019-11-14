Скрывался 18 лет: полицейские поймали убийцу из Одессы

Сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, который находился в розыске за умышленное убийство в Одессе с 2001 года.

Преступника задержали в Мелитополе запорожские правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Полицейские задержали убийцу из Одессы Сайт Нацполиции Запорожской области

"Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения, находившийся в розыске 18 лет, скрывался на территории Мелитополя", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас разыскиваемого передали одесской полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине из колонии сбежал жестокий убийца.

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