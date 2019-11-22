В Одессе закрыли аэропорт из-за ЧП с турецким Boеing. Фото и видео

В международному аэропорту "Одесса" отменили все рейсы до 18:00 пятницы, 22 ноября, в связи с аварией Boeing 737-8F2 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего по маршруту Стамбул-Одесса.
Самолеты направляются на другие аэродромы. Об этом говорится на странице одесского аэропорта в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео ЧП, доскролльте до конца страницы).
В одесском аэропорту отменены все рейсы
odesa.aero
В одесском аэропорту отменены все рейсы
odesa.aero
Поломанный Boing-737 Turkish Airlines до сих пор находится на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров благополучно эвакуировали.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После прикосновения к полосе самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси.
ЧП в Одесском аэропорту
Максим Болдин/Facebook
ЧП в Одесском аэропорту
dumskaya.net
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, это вторая авария в одесском аэропорту за сутки. 20 ноября при взлете у небольшого частного самолета также отломилась стойка шасси.
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