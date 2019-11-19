В Одессе на улице Степовой женщина на ходу выпала из салона маршрутки. В результате 38-летняя пассажирка сломала бедро и получила сотрясение мозга.

Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления полиции.

Одесситка сломала ногу, выпав из маршрутки od.vgorode.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Александровском проспекте водитель маршрутки №150 выбросил на улицу потерявшего сознание пассажира и уехал.

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