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19 ноября • обновлено в 14:30
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Одесситка сломала ногу, выпав из маршрутки

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В Одессе на улице Степовой женщина на ходу выпала из салона маршрутки. В результате 38-летняя пассажирка сломала бедро и получила сотрясение мозга.

Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления полиции.

Одесситка сломала ногу, выпав из маршрутки

Одесситка сломала ногу, выпав из маршрутки

od.vgorode.ua

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На глазах пассажиров: в Одессе посреди рейса подрались два водителя маршруток. Фото

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Александровском проспекте водитель маршрутки №150 выбросил на улицу потерявшего сознание пассажира и уехал.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП маршрутка
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