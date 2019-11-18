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18 ноября • обновлено в 17:18
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Одессит ограбил бомжа на улице и попал за решетку

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В Одессе местный житель познакомился с бездомным, живущим на улице, выпил с ним, а затем ограбил его, отобрав мобильный телефон.

Бездомный не растерялся и сразу после ограбления обратился в ближайшее отделение полиции, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

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"Злоумышленник воспользовался доверием пострадавшего, знакомство с которым отмечал "за рюмкой" в центре города. Подозреваемого быстро задержали, им оказался 38-летний одессит", – рассказали в полиции.

В Одессе местный житель ограбил бездомного

В Одессе местный житель ограбил бездомного

trassae95.com

Телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины ("Грабеж"). Самого грабителя на время проведения досудебного расследования взяли под стражу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой дети ради забавы забили насмерть бездомного. Его убили очень жестоко, воткнув в рот палку.

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Автор
Андрей Шорохов Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
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