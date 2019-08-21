"Очнитесь! Это же бескультурье!" В Крыму взбунтовались из-за дикости туристов

В аннексированной Евпатории (Крым) возмутились поведением туристов на улице, которые используют памятники не по назначению.

Об инциденте написала Евгения К. в сообществе "Евпатория: сегодня" в соцсети Facebook.

"Приехали на театральную площадь, около библиотеки, на львах фотографируются верхом, на постаменте Пушкину висит ребенок, висит внизу, потому что бюст на двухметровой высоте, так бы, видимо, на голову залез... идем по Дувановской, мимо музея, на пушках фотографируются верхом большие и малые... на якоре - верхом, мой старший, видя это, тоже хочет залезть на пушку, говорю громко во всеуслышание, что это не культурно, он же не обезьяна, которая лазит по деревьям, а если обезьяна, то ему не место в городе!" - отметила она.

Туристы в Евпатории "Евпатория: сегодня", Facebook

Туристы в Евпатории "Евпатория: сегодня", Facebook

"Дальше на каждом фонтане, на каждой скульптуре висят и сидят верхом... сделали круг, вышли на параллельную улицу, где стоят детские мультяшные герои, очень милые, никто не может пройти мимо, все сажают детей либо дети сами уже на них карабкаются для фото.... Люди! Очнитесь! Это же абсолютное бескультурье! Вы опустились! Какие манеры вы прививаете детям? В колонне машин в Евпаторию и из города, половина номеров крымские! А Еще расстроило, что в фонтанах так и моют ноги" - добавила Евгения.

В комментариях пользователи прокомментировали массовое бескультурье. "Это потомки Шарикова", "У поляны сказок скульптура оленей так и стоит с обломанными рогами. Ждет исхода", "В Евпаторию с таким обслуживанием высшее общество не поедет", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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