Очищение от коррупции: Луценко выступил за спецконфискацию по примеру Британии

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за принятие специального закона о конфискации недвижимости и средств на банковских счетах, которые не имеют официального объяснения.

Вокруг необходимости такого закона можно развернуть избирательную кампанию в Верховную Раду, – сказал генпрокурор журналистам после дискуссии в Европарламенте о коррупции в Украине в эфире телеканала "112.Украина", передает "Интерфакс-Украина".

"То, что является самым неотложным – это введение наподобие недавнего британского закона – специального закона, который разрешает конфисковать недвижимость или счета, которые не имеют официального объяснения. Это правильный закон, который давно нужен Украине", – заявил он.

Луценко напомнил, что в Верховной Раде несколько раз рассматривался законопроект о так называемой спецконфискации, но принять его так и не удалось. Поэтому сейчас правоохранительные органы вынуждены в вопросе конфискации имущества, полученного преступным путем, руководствоваться старым законом, а процедуры конфискации – очень сложные и "часто поддаются атакам заинтересованных лиц, как в публичной, так и юридической плоскости".

"Поэтому мы нуждаемся в законе о спецконфискации, и в нем очень важно учесть британский опыт, который очень простой и понятный: если правоохранительная система задает вопрос какому-либо гражданину или гостю Великобритании: "Пожалуйста, покажи источники, например, пятиэтажного дома в центре Лондона", и если этих источников нет – эта недвижимость переходит в государственную собственность и в дальнейшем, очевидно, реализуется на аукционе. То же касается и средств, которые замораживаются на счетах", – пояснил генпрокурор.

По его мнению, данная практика в разы ускорила бы очищение Украины от коррупции и криминалитета.

Вместе с тем, генпрокурор выразил сомнение, что такой закон может быть принят в Верховной Раде текущего созыва.

"Думаю, что в этом парламенте такой закон не пройдет, однако он может стать одним из ключевых понятий, вокруг которых можно развернуть следующую избирательную кампанию в следующий парламент", – сказал Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Луценко заявил о готовящемся подозрении топ-чиновнику.