Очевидец – о крушении АН-26: выбежал военнослужащий в огне, его потушили огнетушителями и увезли на скорой

Очевидец падения военного самолета под Чугуевом стал свидетелем спасения одного из пострадавших в катастрофе и снял это на видео.

Об этом рассказал в Facebook сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот. Он посмотрел видео, но из этических соображений не выложил его в соцсети.

Мужчина рассказал, что возвращаясь с работы, проехал рядом с местом трагедии.

"Через несколько минут увидел огонь и хвост самолета. Видео ниже предоставил один из очевидцев. На одном из видео выбегает военнослужащий в огне. Его потушили огнетушителями из машины и увезли на скорой. Он жив. По этическим причинам это видео не публикую. Это трагедия", – написал Дробот.

Он также выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Еще один очевидец рассказал журналистам на месте катастрофы, что видел, как оказывали помощь одному из пострадавших.

По его словам, парень был в тяжелом состоянии и находился в состоянии шока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами: 22 погибших и двое тяжело раненых, еще четырех человек разыскивают.