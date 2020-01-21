"Очередной развод от "слуг": всплыла новая скандальная деталь о назначении экс-адвоката Януковича в ГБР

Бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков знал о своем назначении на пост первого зама Государственного бюро расследований еще до объявления ведомством конкурса на должность.

Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность 28 декабря - за день до начала конкурса. Об этом написала народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нардеп обратила внимание на официальную выписку с сайта ГБР и Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Александр Бабиков 24 Канал

"То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй чисто "случайно", с надеждой на будущее", – отметила Устинова.

facebook.com/Ustinova Alexandra

facebook.com/Ustinova Alexandra

По ее словам, конкурс на должность замглавы ГБР был проведен "под Бабикова" всего за три дня во время новогодних праздников.

"И вуаля третье фото - ложь ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря, а не 29, хотя это противоречит их же официальному документу", – подчеркнула нардеп.

facebook.com/Ustinova Alexandra

Ранее OBOZREVATEL писал, что адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова назначили на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

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