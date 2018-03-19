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"Очередной авантюрист": в Крым прибыл депутат Бундестага

1.7тЧитать новость на украинском

В оккупированный Крым нелегально прибыл немецкий депутат от фракции "Альтернатива для Германии" Ульрих Эйме.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Дипломат также призвал правительство Германии повлиять на немецких политиков.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отгородиться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Крым посетили немецкие ультраправые депутаты. После чего Мельник заявил, что обратится с жалобой в Бундестаг.

Как сообщал "Обозреватель", позже посетивший Крым немецкий депутат заговорил об угрозах от властей Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Андрей Мельник
Место
Германия
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