В сети показали на видео очередного украинского поджигателя сухой травы.
Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Twitter блогер "Позывной Колымы". Он отметил, что пока неизвестно, где это случилось (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Опять желающий поджечь траву!!! Он был пойман на горячем, видно его лицо!" – говорится в посте.
Очередного украинского поджигателя поймали на горячем. Иллюстрация
На вопрос, зачем мужчина поджег сухую траву, тот в оправдание сказал: "чтобы зеленая выросла". Он был уверен, что огонь не может перекинуться дальше.
"А бутылки, мусор там лежит – это нормально? А кто ты такой умный? Я вообще из соседнего села, я здесь постоянно купаюсь, мои дети здесь купаются..." – сказал поджигатель очевидцу.
Опять любитель поджечь траву !!!- Позывной Колымы 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ Kolym0224) April 22, 2020
Он был пойман с поличным, является его лицо!
Делаем репост!
Надо наказывать сволочей !!!
Отправил запрос где это произошло!
Видео @MVS_UA pic.twitter.com/im1RxwGqHQ
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но позже появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
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