В сети показали на видео очередного украинского поджигателя сухой травы.

Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Twitter блогер "Позывной Колымы". Он отметил, что пока неизвестно, где это случилось (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Опять желающий поджечь траву!!! Он был пойман на горячем, видно его лицо!" – говорится в посте.

Очередного украинского поджигателя поймали на горячем. Иллюстрация

На вопрос, зачем мужчина поджег сухую траву, тот в оправдание сказал: "чтобы зеленая выросла". Он был уверен, что огонь не может перекинуться дальше.

"А бутылки, мусор там лежит – это нормально? А кто ты такой умный? Я вообще из соседнего села, я здесь постоянно купаюсь, мои дети здесь купаются..." – сказал поджигатель очевидцу.

Опять любитель поджечь траву !!!

Он был пойман с поличным, является его лицо!

Делаем репост!

Надо наказывать сволочей !!!

Отправил запрос где это произошло!

Видео @MVS_UA pic.twitter.com/im1RxwGqHQ - Позывной Колымы 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ Kolym0224) April 22, 2020

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