ИГИЛ на Донбассе: журналист разоблачил громкую ложь The Times

Опубликованная статья в американской газете Тhe Times о том, что в украинской армии воюют чеченские боевики ИГИЛ, является очередным кремлевским фейком.

Таким образом, российская пропаганда через западные медиа пытается навязать миру, что Украина – соратница террористов, сообщил в блоге на OBOZREVATEL украинский журналист Александр Демченко.

"Журналист, который написал эту заметку, Марк Беннеттс – британский фрилансер, последние 15 лет живет в Москве. Он взял комментарии у каких-то людей, называющих себя бойцами неназванного батальона. Один из них Мансур. Легко выдумать такое имя, если вспомнить об одном из чеченских вожаков – Шейхе Мансуре. Эти вымышленные персонажи рассказывают о своих тренировках в лагерях ИГИЛ на Ближнем Востоке, о нелюбви к Путину и к его режиму. Вот так Россия пытается навязать международному сообществу, что Украина – соратница ИГИЛ", – возмутился журналист.

Демченко показалось странным, что этих боевиков британский фрилансер нашел недалеко от Мариуполя, который многими экспертами рассматривается как первоочередная цель на пути дальнейшей оккупации территории Украины.

ИГИЛ

"Именно Мариуполь российские войска пытаются сомкнуть в кольцо – как с суши, так и с моря. И что эти "чеченские боевики из ИГИЛ" и британский журналист, готовый о них написать, оказались там случайно? Конечно, же нет. Тем более, что одни и те же фейки о мнимых чеченцах на Донбассе, прошедших тренировки в лагерях ИГИЛ в Сирии и в Ираке, и которых потом нельзя определить, время от времени появляются и в российской пропаганде, и во влиятельных западных изданиях", – подытожил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ в последнее время начали разгонять фейки о том, что в украинских военных подразделениях на Донбассе воюют чеченские боевики ИГИЛ.