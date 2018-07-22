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"Очередь стоит": сеть рассмешила новая "победа" "ДНР"

3.6тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" похвастались в сети тем, что французские предприниматели якобы рассматривают возможность инвестирования в развитие республики боевиков.

Это хвастовство уже высмеяли пользователи. В частности, украинский журналист Денис Казанский подверг сомнениям эти заявления террористов.

"Таким г*вном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "Л/ДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - сказано в сообщении.

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Пользователи при этом удивляются: "Как у них в голове укладывается накручивание враждебности против Европы, а потом резкий поворот - инвесторы с Европы?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Они с порезкой шахт на металлолом уже сами не справляются ?
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Що ви робите, що ви робите!!! Сепари, ватникi, москалi, кацапи, ординцi, террористи.., а ну негайно любити Україну!!! Вата, вата!!! Сугс, сугс!!! Збирайтесь геть.. що ви робите, що ви робите!!! Усi на майдан! Ще не вмерла.. увесь свiт з нами!!! бандера - хэрой! за поребрик, за поребрик! Сугс, сугс!!! ))
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2 из 3 ответов | показать все
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
, Заклинило , ватничег ? Учишся кроме "абырвалг" еще какие-то слова произносить ?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дебил-с)
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