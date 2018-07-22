"Очередь стоит": сеть рассмешила новая "победа" "ДНР"

Террористы "ДНР" похвастались в сети тем, что французские предприниматели якобы рассматривают возможность инвестирования в развитие республики боевиков.

Это хвастовство уже высмеяли пользователи. В частности, украинский журналист Денис Казанский подверг сомнениям эти заявления террористов.

"Таким г*вном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "Л/ДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - сказано в сообщении.

Пользователи при этом удивляются: "Как у них в голове укладывается накручивание враждебности против Европы, а потом резкий поворот - инвесторы с Европы?".

Таким говном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику ЛДНР - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит pic.twitter.com/729zxrHcCV — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.