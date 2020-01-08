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8 января • обновлено в 03:28
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"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото

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Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети рождественским фото.

В Instagram девушка поздравила подписчиков с Рождеством, опубликовав фото, на котором она позировала в весьма скромном образе: черных леггинсах и гольфе.

Однако пользователи сети все равно забросали Никитюк комплиментами, высоко оценив ее внешний вид.

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Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram

"Вот красавица, очень сексуальная", "Красивая девушка", "Богиня", "Красотка", "Шикарно выглядите", "Супер", "Просто шикарная", – пишут в сети.

"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото
"Очень сексуальная": Никитюк вызвала ажиотаж рождественским фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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